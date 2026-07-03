Sport
Kampprogram for tredje runde i Wimbledon fredag 3. juli: Sinner, Djokovic og Sabalenka spiller i dag
Alle Wimbledon-kampene i dag, fredag (herre- og damesingel).
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Wimbledon fortsetter i tredje runde (runden med 32 spillere) med kamper fredag og lørdag. Kampene i dag, fredag, starter kl. 11.00 BST, 12.00 CEST, med spillere som Jannik Sinner. Novak Djokovic, Joao Fonseca, Rafael Jódar, Tommy Paul og Alejandro Davidovich Fokina i herresingel; og Naomi Osaka, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka og Coco Gauff i damesingel.
I morgen, lørdag, er det blant annet Tiafoe, Zverev, Fritz og Cobolli (herrer) samt Cirstea, Rybakina, Swiatek, Paolini og Kostyuk (damer) som skal i aksjon, før sluttspillet starter med åttendedelsfinalene på søndag.
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Wimbledon-program for tredje runde, fredag 3. juli:
Herresingel
- Roman Safiullin (Q) mot João Fonseca (24) – 11:00 BST / 12:00 CEST
- Jan-Lennard Struff mot Daniil Medvedev (8) – 12:30 BST / 13:30 CEST
- Rafael Jodar (23) mot Shintaro Mochizuki (Q) – 12:30 BST / 13:30 CEST
- Arthur Rinderknech (25) mot Novak Djokovic (7) – 13:30 BST / 14:30 CEST
- Alejandro Davidovich Fokina (22) mot Márton Fucsovics – 13:40 BST / 14:40 CEST
- Hubert Hurkacz mot Tommy Paul (21) – 13:50 BST / 14:50 CEST
- Jannik Sinner (1) mot Jenson Brooksby – 14:10 BST / 15:10 CEST
- Félix Auger-Aliassime (3) mot Mingge Zheng (Q) – 16:20 BST / 17:20 CEST
Kvinner, singel
- Belinda Bencic (11) mot Anna Kalinskaya (19) – 11:00 BST / 12:00 CEST
- Ekaterina Alexandrova (18) mot Iva Jovic (16) – 12:30 BST / 13:30 CEST
- Jessica Pegula (4) mot Jéssica Bouzas Maneiro – 12:40 BST / 13:40 CEST
- Daria Kasatkina mot Naomi Osaka (14) – 13:00 BST / 14:00 CEST
- Nikola Bartůňková mot Barbora Krejčíková – 14:10 BST / 15:10 CEST
- Karolína Muchová (10) mot Mananchaya Sawangkaew (Q) – 14:10 BST / 15:10 CEST
- Aryna Sabalenka (1) mot Jeļena Ostapenko – 15:10 BST / 16:10 CEST
- Claire Liu (Q) mot Coco Gauff (7) – 15:50 BST / 16:50 CEST