Kampprogram for tredje runde i Wimbledon fredag 3. juli: Sinner, Djokovic og Sabalenka spiller i dag

HQ

Wimbledon fortsetter i tredje runde (runden med 32 spillere) med kamper fredag og lørdag. Kampene i dag, fredag, starter kl. 11.00 BST, 12.00 CEST, med spillere som Jannik Sinner. Novak Djokovic, Joao Fonseca, Rafael Jódar, Tommy Paul og Alejandro Davidovich Fokina i herresingel; og Naomi Osaka, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka og Coco Gauff i damesingel.

I morgen, lørdag, er det blant annet Tiafoe, Zverev, Fritz og Cobolli (herrer) samt Cirstea, Rybakina, Swiatek, Paolini og Kostyuk (damer) som skal i aksjon, før sluttspillet starter med åttendedelsfinalene på søndag.

Hvem tror du vinner Wimbledon 2026?

Wimbledon-program for tredje runde, fredag 3. juli:

Herresingel



Roman Safiullin (Q) mot João Fonseca (24) – 11:00 BST / 12:00 CEST



Jan-Lennard Struff mot Daniil Medvedev (8) – 12:30 BST / 13:30 CEST



Rafael Jodar (23) mot Shintaro Mochizuki (Q) – 12:30 BST / 13:30 CEST



Arthur Rinderknech (25) mot Novak Djokovic (7) – 13:30 BST / 14:30 CEST



Alejandro Davidovich Fokina (22) mot Márton Fucsovics – 13:40 BST / 14:40 CEST



Hubert Hurkacz mot Tommy Paul (21) – 13:50 BST / 14:50 CEST



Jannik Sinner (1) mot Jenson Brooksby – 14:10 BST / 15:10 CEST



Félix Auger-Aliassime (3) mot Mingge Zheng (Q) – 16:20 BST / 17:20 CEST



Kvinner, singel