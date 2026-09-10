Kampplanen for kvartfinalene i FIBA-VM i basketball for kvinner i dag, torsdag

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Det en uke lange FIBA-verdensmesterskapet i basketball for kvinner nærmer seg slutten. Etter at gruppespillet og sluttspillet er avsluttet, er det åtte lag igjen av de opprinnelige 16: USA, Ungarn, Kina, Frankrike, Belgia, Tyskland, Australia og Spania.

Hvem har blitt slått ut? Tirsdag ble Japan slått ut av Ungarn og Sør-Korea av vertsnasjonen Tyskland i sluttspillet mellom nummer to og tre i hver gruppe. Puerto Rico tapte mot Kina med bare tre poeng onsdag, og Italia tapte mot Australia med to poeng, også i går. Mali, Nigeria, Tyrkia og Tsjekkia røk ut i gruppespillet.

Nå som disse er ute av turneringen, spilles alle kvartfinalene i dag, og semifinalene i morgen.

FIBA-VM i basketball for kvinner – kvartfinaler (10. september)



USA mot Ungarn — 11:30 CEST / 10:30 BST



Frankrike mot Kina — 14:30 CEST / 13:30 BST



Belgia mot Tyskland — 17:45 CEST / 16:45 BST



Spania mot Australia — 20:45 CEST / 19:45 BST



Vinneren av kampen mellom USA og Ungarn møter Australia eller Spania, mens Kina eller Frankrike møter henholdsvis Belgia og Tyskland i semifinalene på lørdag. Finalen spilles søndag kl. 20:00 CEST, 19:00 BST.