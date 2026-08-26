Kampstarttidspunkter for de siste Champions League-kvalifiseringskampene i kveld, inkludert Lyon mot Fenerbahçe

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2026/27-utgaven av UEFA Champions League er i ferd med å starte: 8. september 2026 blir den første dagen i gruppespillet, og hvert lags vei (alle åtte rivalene i gruppespillet som varer til januar) vil bli avslørt torsdag 27. august under loddtrekningen.

Før det skal de siste Champions League-kvalifiseringskampene spilles. Tre lag kvalifiserte seg tirsdag, etter at tre av finalekampene over to omganger ble spilt, og Bodø/Glimt, LASK og Sabah kvalifiserte seg til turneringen. I kveld skal fire andre kamper spilles, alle kl. 21:00 CEST, 20:00 BST:



AEK Athen mot Levski Sofia: kl. 21.00 CEST / 20.00 BST (samlet 0–0)



Lyon mot Fenerbahçe: 21:00 CEST / 20:00 BST (samlet 1–1)



Viking FK mot Dinamo Zagreb: 21:00 CEST / 20:00 BST (samlet 2–2)



NK Celje mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST / 20:00 BST (enkeltkamp)



Av disse åtte lagene vil trolig kampen mellom Lyon og Fenerbahçe vekke størst interesse, da det er de to største lagene i denne kvalifiseringsrunden. Lyon har deltatt 17 ganger i turneringen og nådde semifinalen i 2019/20, mens det tyrkiske laget har deltatt seks ganger i hovedrunden, inkludert en kvartfinaleplass i 2007/08, og spilte for siste gang i 2008/09.