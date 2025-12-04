Kan Caleb McLaughlin gi Stranger Things-kollega Sadie Sink selskap i MCU?

HQ

Så langt har bare noen få av alle de unge og lovende skuespillerne i Stranger Things gått videre til større og lysere beitemarker. Millie Bobby Brown har dukket opp i forskjellige prosjekter, det samme har Finn Wolfhard, og vi ser ut til å nærme oss Sadie Sinks æra, ettersom skuespilleren snart vil dukke opp i Marvel Cinematic Universe i både Spider-Man: Brand New Day og Avengers: Secret Wars. Men vil Sink snart bli gjenforent med en Stranger Things medspiller?

I en samtale med Time nylig ble Stranger Things skuespillerne spurt om alle mulige ting, blant annet ble Caleb McLaughlin (Lucas) spurt om hva hans drømmerolle ville være.

Med Sink sittende ved siden av seg, avslørte McLaughlin at han gjerne skulle ha prøvd seg på en viss web-slinger som nylig har blitt en fan-favoritt for mange takket være sin rolle i videospill og animasjonsfilmer.

"Det er en drømmerolle", er hvordan McLaughlin beskrev Spider-Man helten Miles Morales, noe som Sink faktisk selv foreslo. Det skal imidlertid sies at McLaughlins opprinnelige svar på spørsmålet faktisk var Avatar som "Jeg vil være høy, folkens."

Tror du McLaughlin ville blitt en god Miles Morales?