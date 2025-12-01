Kan en Amiga 500 kjøre Sonic the Hedgehog perfekt?

HQ

Da Mega Drive og Super Nintendo ble lansert og fansen kranglet om hvilket som var best, var det et annet format som også ble diskutert i skolegårdene, nemlig Amiga 500. Det ble også kalt et 16-biters system (selv om det ikke gir hele bildet) og hadde god ytelse og imponerende lyd.

Men til tross for Amigas popularitet klarte den ikke å holde tritt med konsollene og, fremfor alt, det fremvoksende PC-formatet. En ting som ofte ble diskutert i skolegårdene var om Amiga 500 kunne ha kjørt Sonic the Hedgehog. Maskinvaremessig var det en viss likhet med Mega Drive, men Amiga var mer åpen og mindre spesialisert, mens Segas konsoll var designet for å kjøre spill så ryddig som mulig.

Dessverre fikk vi aldri noe svar fordi Sonic the Hedgehog aldri kom til Amiga 500, men nå er en Amiga-profil i ferd med å endre på det. Indie Retro News rapporterer at skaperen Reassembler for tiden jobber med perfekte Sonic-konverteringer for både Amiga 500 og 1200.

Han ga nylig ut en utrolig raffinert versjon av Outrun kalt Outrun Amiga Edition, så han vet hva han snakker om. I en video går han gjennom arbeidet, som er mye mer komplisert enn man kanskje skulle tro, spesielt for Amiga 500, som egentlig ikke har ytelsen til det.

Men mesterlig programmering har skapt gode resultater før, så vi gleder oss til å sjekke ut resultatet etter hvert - og endelig få svar på det vi diskuterte som barn i skolegården... kunne Amiga 500 ha kjørt Sonic the Hedgehog?