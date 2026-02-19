Kan Finland og Slovakia stoppe USA og Canada før ishockeyfinalen?

HQ

USA knuste Sveriges medaljehåp i ishockey for menn under vinter-OL i Milano-Cortina, da de slo dem i kvartfinalen på overtid onsdag etter en scoring av Quinn Hughes, og dermed er det duket for semifinale mot Slovakia.

Sverige var en av de få favorittene som var ventet å utfordre USA og Canada, men nå blir det opp til Slovakia, som slo Tyskland 6-2 i går. Men USA, med mange NHL-stjerneri lagoppstillingen, blir en annen utfordring.

Det samme kan sies om Finland, som slo Sveits 3-2 i kvartfinalen, og som møter hovedfavoritten Canada i semifinalen. Kanadierne ble imidlertid nesten slått ut av Tsjekkia: Kvartfinalen i går måtte ut i overtid, og Canada vant til slutt 4-3.

Dette er semifinalene og finalene i ishockey for menn under vinter-OL 2026, som avsluttes på lekenes siste dag, neste søndag:

Semifinaler:



Canada mot Finland: Fredag 20. februar kl. 16.40 CET, 15.40 GMT



USA mot Slovakia: Fredag 20. februar, 21:10 CET, 20:10 GMT



Finalen:



Bronsemedaljekamp: Lørdag 21. februar: 20:40 CET, 19:40 GMT



Kamp om gullmedaljene: Søndag 22. februar 14:10 CET, 13:10 GMT

