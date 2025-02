Kan ikke få tilgang til Elden Ring: Nightreign Network Test, FromSoftware rapporterer "excessive connections"

HQ

At Elden Rign: NightReign kommer til å revolusjonere måten vi tenker på flerspiller i FromSoftwares titler, men studioet må også forberede seg før lanseringen 30. mai for å kunne betjene tusenvis, om ikke millioner, av spillere.

Det høres ut som overkill, men akkurat nå har den begrensede nettverkstesten for Elden Ring: Nightreign sett serverne mettet på mindre enn en time, med de fleste av spillerne som er valgt for testen, som ikke får tilgang til den. Faktisk har FromSoftwares supportkonto på X bekreftet at de kommer til å måtte starte serverne på nytt for å se om de kan fjerne blokkeringen av trakten til testen.

Elden Ring: Nightreign vil la opptil tre venner kjempe sammen i formidable kamper mot noen av de mektigste fiendene fra Elden Ring og andre FromSoftware-spill i en alternativ versjon av Limgrave i The Lands Between, og etter våre inntrykk av å teste det på et lukket arrangement elsket vi det. Nettverkstestperioden varer i dag frem til kl. 15:00 CET, og fortsetter deretter med en ny spilløkt i morgen kl. 16:00 CET. Her er de fullstendige tidsplanene :