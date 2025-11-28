Kan Lando Norris bli Formel 1-mester i Qatar? Hva kan Piastri og Verstappen gjøre for å kjempe videre?

HQ

Formel 1-sesongen 2025 avsluttes neste uke, og akkurat nå er det tre førere som matematisk sett kan vinne: Lando Norris, Oscar Piastri (McLaren) og Max Verstappen (Red Bull). Noen forventer at Verstappen virkelig kan gjøre et stort comeback (han lå 104 poeng bak daværende leder Piastri for åtte løp siden) ettersom han har"mindre press", men det ser mye bedre ut for Lando Norris, som ligger 24 poeng foran de to andre aspirantene.

Og denne helgen, med to løp (Sprint på lørdag og Grand Prix på søndag i Qatar), har Norris sjansen til å sikre tittelen. For å gjøre det må han fullføre Qatar Grand Prix med minst to poeng mer enn Piastri eller Verstappen. Og det kan han gjøre hvis han vinner søndagens løp, noe som vil gjøre ham til matematisk mester.

Det finnes imidlertid andre muligheter, inkludert tre pallplasser i sprintløpet og søndagens løp, uavhengig av hva Piastri og Verstappen gjør. For dem må de gjøre det perfekt, men også håpe at Norris ikke klarer å score i ett av de tre løpene som gjenstår (to Grand Prix og morgendagens sprint), noe som er sjeldent ... men som har skjedd før.

