Kan Léon Marchand slå sin nylige verdensrekord igjen under World Aquatics 2025?

Svømmestevnene under verdensmesterskapet i akvatisk svømming 2025 i Singapore har så langt gitt oss en ny verdensrekord, takket være Léon Marchand, en av heltene for Frankrike under OL i Paris 2024, som vant fire gullmedaljer og oppnådde fire olympiske rekorder.

Under VM i akvatisk svømming, som nå er inne i den fjerde dagen av svømmekonkurransene, har Léon Marchand satt ny verdensrekord i 200 meter medley, i semifinalen, på 1 minutt, 52,61 sekunder, og overgår dermed en rekord som ikke er slått på 14 år, siden Ryan Lochte oppnådde den i 2011 på 1:54,00.

Og det beste er at han har en ny sjanse til å slå den igjen i finalen på torsdag, selv om han innrømmer at det er vanskelig. "Jeg visste at jeg kom til å være nær min PB (personlig rekord), for jeg følte meg veldig bra i dag, og forberedelsene har vært ganske gode. Men 1:52 er utrolig for meg."

I tillegg til Marchands verdensrekord har fire nye mesterskapsrekorder blitt slått så langt under svømmestevnene i Singapore:



4 × 100 meter fristilstafett for menn: 3:08.97 (Flynn Southam, Kai Taylor, Maximillian Giuliani og



Kyle Chalmers, Australia)



100 meter butterfly for kvinner: 54,73 (Gretchen Walsh, USA)



100 meter ryggsvømming for kvinner: 57,16 (Kaylee McKeown, Australia)



4 × 100 meter medley mixed: 3:37,97 (Miron Lifintsev, Kirill Prigoda, Daria Klepikova, Daria Trofimova , Russland under nøytralt lag)