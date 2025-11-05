nyheter
Call of Duty: Black Ops 7
Kan PC-en din kjøre Call of Duty: Black Ops 7? Beenox og Treyarch avslører kravene
Selv om det kreves en toppmoderne maskin for å spille på Ultra, er de anbefalte kravene faktisk ikke så høye som du kanskje forestiller deg.
Vi er ti dager unna årets kanskje største Microsoft-spillansering, med utgivelsen av Call of Duty: Black Ops 7. Et spill som for første gang på mange år kommer til å få alvorlig konkurranse på sitt felt, ettersom Battlefield 6 ser ut til å ha samlet nok tropper i sitt område til at Activision har begynt å flytte artilleriet tidlig, og avduket lanseringstraileren i dag, som du har nedenfor.
Og i tillegg til denne videoen har PC-versjonsstudioet Beenox og Treyarch delt minimums- og anbefalte krav for å spille tittelen på PC, og det er litt overraskende at selv brukere med en PC med grafikkomponenter fra flere generasjoner siden vil kunne kjøre den uten store problemer. Sjekk dem ut nedenfor :
Minimumsspesifikasjoner som trengs for å spille Call of Duty: Black Ops 7
- Operativsystem: Windows 10 64-bit (siste oppdatering)
- Prosessor: AMD Ryzen 5 1400 eller Intel Core i5-6600
- RAM: 8 GB
- Grafikkort: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970/1060 eller Intel Arc A580
- Videominne: 3 GB
- Lagringsplass: SSD med 115 GB plass tilgjengelig ved lansering
Anbefalte spesifikasjoner for å kjøre Call of Duty: Black Ops 7 med 60 FPS i de fleste situasjoner med alle alternativer satt til High
- Operativsystem: Windows 11 64-bit (siste oppdatering)
- PROSESSOR: AMD Ryzen 5 1600X eller Intel Core i7-6700K
- RAM: 12 GB
- Grafikkort: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 eller Intel Arc B580
- Videominne: 8 GB
- Lagringsplass: SSD med 115 GB plass tilgjengelig ved lansering
Konkurransedyktige spesifikasjoner for Call of Duty: Black Ops 7 med spilling med høy FPS i kombinasjon med en skjerm med høy oppdateringsfrekvens, og ultraspesifikasjoner for spilling med høy FPS i 4K-oppløsning
- Operativsystem: Windows 11 64-bit (siste oppdatering)
- PROSESSOR: AMD Ryzen 5 5600X eller Intel Core i7-10700K
- RAM: 16 GB
- Grafikkort: AMD Radeon RX 9070XT eller NVIDIA GeForce RTX 4080/5070
- Videominne: 16 GB
- Lagringsplass: SSD med 115 GB tilgjengelig plass ved lansering