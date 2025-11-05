Kan PC-en din kjøre Call of Duty: Black Ops 7? Beenox og Treyarch avslører kravene

HQ

Vi er ti dager unna årets kanskje største Microsoft-spillansering, med utgivelsen av Call of Duty: Black Ops 7. Et spill som for første gang på mange år kommer til å få alvorlig konkurranse på sitt felt, ettersom Battlefield 6 ser ut til å ha samlet nok tropper i sitt område til at Activision har begynt å flytte artilleriet tidlig, og avduket lanseringstraileren i dag, som du har nedenfor.

Og i tillegg til denne videoen har PC-versjonsstudioet Beenox og Treyarch delt minimums- og anbefalte krav for å spille tittelen på PC, og det er litt overraskende at selv brukere med en PC med grafikkomponenter fra flere generasjoner siden vil kunne kjøre den uten store problemer. Sjekk dem ut nedenfor :

Minimumsspesifikasjoner som trengs for å spille Call of Duty: Black Ops 7



Operativsystem: Windows 10 64-bit (siste oppdatering)



Prosessor: AMD Ryzen 5 1400 eller Intel Core i5-6600



RAM: 8 GB



Grafikkort: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970/1060 eller Intel Arc A580



Videominne: 3 GB



Lagringsplass: SSD med 115 GB plass tilgjengelig ved lansering



Anbefalte spesifikasjoner for å kjøre Call of Duty: Black Ops 7 med 60 FPS i de fleste situasjoner med alle alternativer satt til High



Operativsystem: Windows 11 64-bit (siste oppdatering)



PROSESSOR: AMD Ryzen 5 1600X eller Intel Core i7-6700K



RAM: 12 GB



Grafikkort: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 eller Intel Arc B580



Videominne: 8 GB



Lagringsplass: SSD med 115 GB plass tilgjengelig ved lansering



Konkurransedyktige spesifikasjoner for Call of Duty: Black Ops 7 med spilling med høy FPS i kombinasjon med en skjerm med høy oppdateringsfrekvens, og ultraspesifikasjoner for spilling med høy FPS i 4K-oppløsning