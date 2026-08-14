Kan PC-en din kjøre « Resonance: A Plague Tale Legacy? Spesifikasjonene er nå offentliggjort

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Med lansering planlagt til 27. august, og med mindre enn to uker igjen, har utvikleren Asobo Studio delt de endelige og offisielle PC-spesifikasjonene for Resonance: A Plague Tale Legacy, og de bekrefter at spillet faktisk vil være ganske tilgjengelig for spillere på denne plattformen.

Det som er presentert, er minimums- og anbefalte spesifikasjoner for spillet, der førstnevnte er rettet mot 1080p/30 FPS og sistnevnte mot 1080p/60 FPS, uten at noen av dem bruker oppskalering eller bildegenerering, noe som betyr at teknologien, dersom du bruker den, vil gi en betydelig ytelsesforbedring.

Den maskinvaren som kreves uavhengig av innstillinger, omfatter 16 GB RAM, 75 GB lagringsplass, et SSD-lagringssystem og Windows 10/11 64-bit, noe som alt sammen er ganske standard for moderne PC-spill.

Når det gjelder forskjellene mellom versjonene, krever de anbefalte spesifikasjonene litt mer VRAM og en kraftigere kombinasjon av CPU og GPU. For å se hva du trenger, kan du sjekke ut den praktiske infografikken nedenfor.

Hvis du er usikker på om du skal prøve « Resonance: A Plague Tale Legacy, kan du sjekke ut vår nylige forhåndsvisning av spillet for å få en smakebit på hva det har å by på.