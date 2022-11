Kan PC-en din kjøre Need for Speed Unbound?

HQ

Faktisk er det bare tre dager igjen til Need for Speed Unbound blir tilgjengelig for alle som har forhåndsbestilt. Disse vil faktisk få tilgang til spillet allerede 28. november, mens alle andre må vente til 2. desember.

Dermed er det nå på høy tid å presentere systemkravene for PC-versjonen, og det er nå gjort via et blogginnlegg.

PC Minimum:

OS: Windows 10 64-bit

Processor (AMD): Ryzen 5 2600 or equivalent

Processor (Intel): Core i5-8600 or equivalent

Memory: 8 GB

Graphics card (AMD): RX 570 or equivalent

Graphics card (Nvidia): GTX 1050 Ti or equivalent

DirectX: 12 Compatible video card

Online Connection Requirements: 1 Mbps or faster Internet connection

Hard-drive space: 50GB+

PC Recommended

OS: Windows 10 64-bit

Processor (AMD): Ryzen 5 3600 or equivalent

Processor (Intel): Core i7-8700 or equivalent

Memory: 16 GB

Graphics card (AMD): Radeon RX5700 or Equivalent

Graphics card (Nvidia): Geforce RTX 2070 or Equivalent

DirectX: 12 Compatible video card

Online Connection Requirements: 1 Mbps or faster Internet connection

Hard-drive space: 50GB+