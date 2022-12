Kan PlayStation lykkes med å stoppe Xbox sitt kjøp av Activision Blizzard?

HQ

Sony, Nintendo, Ubisoft og de andre store selskapene i spillindustrien sa ikke stort da Microsoft kunngjorde planene om å kjøpe Activision Blizzard i januar, men dette har virkelig endret seg de siste månedene. Da snakker jeg spesielt om PlayStation som har gjort nærmest alt de kan for å stoppe at Call of Duty, Candy Crush, Overwatch og slik ikke havner i Xbox sine hender. Dette har ført til en rekke latterlige kommentarer både offisielt og mellom advokater om hvor viktig eller ei Call of Duty er for spillindustrien. En av grunnene til at disse diskusjonene har blitt stadig mer offentlige er åpenbart at begge parter prøvde å overbevise de ulike konkurransetilsynene om sin sak. Microsoft gjorde et siste desperat forsøk tidligere denne uken ved å si at de ville tilby PlayStation og Nintendo en avtale som forsikret at Call of Duty ville komme til deres konsoller de neste ti årene, men dette var tydeligvis ikke nok.

Det amerikanske konkurransetilsynet FTC bekrefter nemlig at det ønsker å stoppe Microsoft sitt oppkjøp av Activision Blizzard siden dette vil kunne "undertrykke konkurrenter til deres Xbox-spillkonsoller og deres raskt voksende abonnement-innhold og Cloud-spill-forretning".

Videre sier de at Microsoft lovnader om å ikke gjøre Call of Duty og andre franchiser eksklusive ikke er særlig betryggende siden selskapet sa noe lignende da Bethesda og ZeniMax ble kjøpt. Deretter tok det ikke lang tid før det ble annonsert at blant annet Starfield og Redfall kun kommer til PC og Xbox.

Her er det viktig å bemerke at dette ikke nødvendigvis betyr oppkjøpet stoppes. Blant annet kan Microsoft fortsatt overbevise FTC om annet eller ta det mer drastiske grepet Microsoft-presidenten Brad Smith snakker om på Twitter, nemlig å gå rettens vei.



Siden vi aldri har sett et såpass stort oppkjøp i spillindustrien før, og da særlig etter at FTC og flere har sagt de ønsker å bli strengere i vurderingene sine, er det vanskelig å si hvor store kjepper i hjulene denne avgjørelsen setter, men du kan være trygg på at PlayStation i alle fall tar en liten feiring med boller og saft i kveld.