Kan Switch 2s Joy-Con rotere? Et nytt patent fra Nintendo antyder et annet potensielt Nintendo-geni i selskapets kommende maskinvare

Selv om vi har en Nintendo Direct som utelukkende fokuserer på konsollen og dens spill å se frem til, er det så mange bekreftede Nintendo Switch 2-lekkasjer at du kanskje har fått inntrykk av at ingenting Nintendo sier kan overraske deg på dette tidspunktet, og enda mer så på en så kontinuerlig maskinvare. Det viser seg at det japanske selskapets kreativitet nok en gang ikke skal undervurderes.

Alt dette kommer fra et nytt patent (enda et) oppdaget av VGC på Nintendo Switch 2 som forklarer et system for å sette inn Joy-Con invertert på feil side av konsollen, som i stedet for å gi deg en systemfeil, inverterer skjermen, slik at du kan bruke konsollen i håndholdt modus rotert 180º.

Dette gir, i tillegg til en tilsynelatende "ultrahard" modus for spill (bare tuller), et annet oppsett for eksterne inngangsporter som USB eller lydkontakt, noe som for eksempel kan betinge bruk av eksterne enheter som er spesielt designet for dette oppsettet, for eksempel et webkamera.

"Brukeren kan bruke spillsystemet ved å montere den høyre kontrolleren og den venstre kontrolleren på motsatt side av hovedenheten", står det i patentet. "Følgelig ... kan brukeren bruke spillsystemet på en slik måte at ... komponenten blir et gunstig arrangement.

"Brukeren kan for eksempel bruke spillsystemet slik at oversiden og undersiden av hovedenheten er på motsatt side av hverandre, slik at taleinn-/utgangskontakten på oversiden av hovedenheten er plassert under hovedenheten. Det vil si at brukeren kan sette hodesettet inn i taleinngangs-/utgangskontakten fra den foretrukne retningen."

Og dette er bare noen få ideer vi har bare ved å se på bildet, men jeg er sikker på at Nintendo har andre i tankene for både sine studioer og tredjeparter. Det får vi vite 2. april.

Hva synes du om denne endringen av layout for Nintendo Switch 2 Joy-Con?