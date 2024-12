HQ

Adam McKay hyller Wicked som en av de mest "radikale" storstudiofilmene som noensinne har kommet til Hollywood. Regissøren tok til sosiale medier for å dele sine tanker om Jon M. Chus todelte musikalfilmatisering, og kalte Wicked: Part 1 en "naken" og dristig uttalelse om radikalisering i møte med politiske spørsmål som karrierisme, fascisme og propaganda. McKay påpekte at filmens tematikk føles spesielt relevant i dag, særlig med tanke på den stadig mer høyreorienterte og propagandistiske tilstanden i USA.

Selv om McKay erkjente at Wicked: Part 2 kan skifte tone, understreket han at den første delen presenterer en slående kritikk av dagens samfunnstrender. Regissøren gikk så langt som å spå at hvis det politiske klimaet fortsetter i samme retning som nå, kan Wicked bli forbudt innen tre til fem år. Til tross for at han ikke ga noen formell anmeldelse, delte McKay sin beundring for Ariana Grandes prestasjon, og kalte rollen hennes "utrolig".

McKay reflekterte også over andre ikoniske studiofilmer, som The Sound of Music og Dr. Strangelove, som i sin tid kom med lignende politiske uttalelser. Han avsluttet med å bemerke at Wicked føyer seg inn i en lang tradisjon av Hollywood-filmer som utfordrer status quo, selv om det kan sjokkere noen seere i dag.

Er du enig i McKays syn på Wickeds politiske relevans?