Kanadisk politi identifiserer 18 år gammel kvinne som mistenkt i dødelig skoleskyting

Kanadiske myndigheter har identifisert den mistenkte i tirsdagens mass eskyting i Tumbler Ridge, British Columbia, som 18 år gamle Jesse Van Rootselaar, som døde av selvmord etter angrepet. Politiet sier at dødstallet er på ni, inkludert den bevæpnede kvinnen, noe som er en revidering av et tidligere tall på 10. To av ofrene ligger fortsatt på sykehus med alvorlige skader. Myndighetene beskriver skyteepisoden som en av de dødeligste i Canadas historie og sier at den mistenkte handlet alene, uten at motivet er bekreftet.

Politiet sa at Van Rootselaar tidligere hadde blitt pågrepet i henhold til British Columbias mentalhelselov og at hun tidligere hadde hatt kontakt med politiet i forbindelse med psykiske problemer. Myndighetene opplyste at hun først drepte moren og sin 11 år gamle stebror hjemme, før hun dro til en lokal skole, der en lærer og flere elever ble skutt og drept. Blant skytevåpnene som ble funnet, var en lang pistol og et modifisert håndvåpen.

Statsminister Mark Carney kalte landet "i sjokk og sorg", flagget på halv stang i syv dager og utsatte en utenlandsreise. Tragedien har ført til fornyet granskning av Canadas våpenlover og psykiske helsesystemer, selv om myndighetene understreker at skoleskytinger fortsatt er sjeldne i landet. Etterforskerne fortsetter å undersøke hvordan den mistenkte fikk tak i våpnene og hva som førte til angrepet...