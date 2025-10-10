Kanadisk syklist som sluttet i Israel-Premier Tech på grunn av personlig overbevisning, står overfor et erstatningskrav på 30 millioner

HQ

I august i fjor kunngjorde den kanadiske syklisten Derek Gee at han trakk seg fra Israel-Premier Tech, etter at han overraskende nok ikke deltok i La Vuelta. Han oppga "legitime grunner" og takket lagkameratene og staben, men utdypet ikke mer enn "visse problemer som gjorde det uholdbart for ham å fortsette".

To måneder senere, etter kunngjøringen om at Israel-Premier Tech skulle skifte navn og droppe den israelske identiteten, har Gee åpnet opp om hva som skjedde i et innlegg på Instagram. Han forsvarte seg med at "han sa opp kontrakten med rett grunn, slik enhver person har rett til når de ikke er i stand til å fortsette å utføre arbeidet sitt under de eksisterende omstendighetene", og tok avgjørelsen "ut fra et sikkerhets- og personlig trosstandpunkt som veide tungt på samvittigheten min".

Det var imidlertid ikke en lett avgjørelse for ham, ettersom han risikerer å stå uten lag eller beskyttelse hvis han blir skadet uten kontrakt, "en risiko jeg var og fortsatt er villig til å ta". Hva verre er, han står nå overfor et erstatningskrav på rundt 30 millioner euro "for ikke å ha gjort noe annet enn å utøve mine grunnleggende rettigheter som profesjonell og person".

"Dette er ikke den typen tall, eller den typen situasjon, som noen idrettsutøver forventer når de drømmer om å bli profesjonell syklist, og jeg mener at det strider mot selve verdiene som idretten søker å opprettholde."

"Det som berører meg mest, er at når menneskelige problemer er involvert, blir penger overskriften; penger var ikke problemet som førte til min oppsigelse", sa 28-åringen, og la til at "det styrker min tro på at det var riktig å forlate laget, uavhengig av den nylige kunngjøringen om merkevareendringer og kosmetiske strukturelle endringer".