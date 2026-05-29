Kanadisk universitet ønsker å saksøke forstyrrende youtuber for å ha laget karri midt i en forelesning

I en ganske bisarr hendelse som ytterligere eksemplifiserer hvor giftig influencer-kulturen har blitt, ønsker et universitet i den kanadiske provinsen Ontario å ta rettslige skritt mot en YouTuber kjent som Fique Ayub Fique, alt etter at personen bestemte seg for å gå inn i timene mens han skjulte en komfyr og ingredienser, før han fortsatte å lage en karri midt i timen, og oppførte seg forstyrrende ved å bruke en overdrevet indisk aksent.

Ontario Tech University har likevel offisielt begjært midlertidig forføyning mot Ayub, med påstand om at han har tjent penger på "ulovlig inntrenging og uautorisert bruk" av universitetets eiendom. Så langt har den aktuelle videoen som Ayub laget fra denne hendelsen, generert over 13 millioner visninger siden den ble lagt ut i oktober 2024, og Ayubs følgerskare har økt fra 60 000 til 1,3 millioner i samme periode.

I følge National Post fremgår det av de juridiske dokumentene som er sendt inn til Ontario Superior Court of Justice i Oshawa, at Ayubs handlinger ikke engang var en engangssituasjon, ettersom influenseren kom tilbake et år senere i oktober 2025 for å fullføre en lignende "spøk", denne gangen ved å opptre som om han underviste sin egen klasse på universitetet i matlaging, der han bestemte seg for å avslutte hendelsene ved å kaste karri på studentene som var til stede ...

Påbudet er gitt av dommer Susan Healey ved Ontario Superior Court, som har uttalt "Ayub har ikke noe på campus å gjøre, og å begrense hans mulighet til å trenge seg inn på campus skader ikke noen av hans grunnleggende rettigheter. På den annen side krever den pågående omdømmeskaden for Ontario Tech og den potensielle forstyrrelsen av studentenes og professorenes rett til å delta i undervisningen uten trakassering og uønsket distraksjon, at denne forføyningen innvilges."

Det har ikke kommet noe svar fra Ayub, selv om influenseren har sendt ut et forsvarskrav der han benekter "hver eneste påstand", til tross for at videoene fra situasjonen fortsatt er aktive på YouTube-kontoen hans.