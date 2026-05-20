Kanadiske Grand Prix: når er sesongens femte Formel 1-løp
Hvordan se den kanadiske Grand Prix i Formel 1 i helgen, med sprintløp og Grand Prix 23. - 24. mai.
Formel 1 returnerer denne helgen etter to uker siden Miami Grand Prix, der italienske Andrea Kimi Antonelli la til en tredje seier og sto 20 poeng foran lagkameraten George Russell, den som mange forventer favoritten til tittelen i år, og ser den åpenbare undergangen til McLarens Norris og Piastri og Red Bulls Verstappen.
Sesongen vender tilbake til Nord-Amerika, noe som er gode nyheter for Europa, ettersom løpene vil finne sted lørdag ettermiddag (17:00 BST, 18:00 CEST for sprintløpet 23. mai) og søndag kveld (21:00 BST, 22:00 CEST for Grand Prix 24. mai).
Tider for Formel 1 Canadas Grand Prix:
Torsdag 21. mai
- Pressekonferanse: 19:00 CEST, 18:00 BST
Fredag 22. mai
- Fri trening 1: 18:30 CEST, 17:30 BST
- Sprintkvalifisering: 22:30 CEST, 21:00 BST
Lørdag 23. mai
- Sprint Race: 18:00 CEST, 17:00 BST
- Kvalifisering: 22:00 CEST, 21:00 BST
Søndag 24. mai
- Canadas Grand Prix: 22:00 CEST, 21:00 BST
