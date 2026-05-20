Kanadiske Grand Prix: når er sesongens femte Formel 1-løp

HQ

Formel 1 returnerer denne helgen etter to uker siden Miami Grand Prix, der italienske Andrea Kimi Antonelli la til en tredje seier og sto 20 poeng foran lagkameraten George Russell, den som mange forventer favoritten til tittelen i år, og ser den åpenbare undergangen til McLarens Norris og Piastri og Red Bulls Verstappen.

Sesongen vender tilbake til Nord-Amerika, noe som er gode nyheter for Europa, ettersom løpene vil finne sted lørdag ettermiddag (17:00 BST, 18:00 CEST for sprintløpet 23. mai) og søndag kveld (21:00 BST, 22:00 CEST for Grand Prix 24. mai).

Tider for Formel 1 Canadas Grand Prix:

Torsdag 21. mai



Pressekonferanse: 19:00 CEST, 18:00 BST



Fredag 22. mai



Fri trening 1: 18:30 CEST, 17:30 BST



Sprintkvalifisering: 22:30 CEST, 21:00 BST



Lørdag 23. mai



Sprint Race: 18:00 CEST, 17:00 BST



Kvalifisering: 22:00 CEST, 21:00 BST



Søndag 24. mai



Canadas Grand Prix: 22:00 CEST, 21:00 BST



Kommer du til å følge Formel 1 Canadas Grand Prix denne helgen?