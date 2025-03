Kanaliser 90-tallet med disse Street Fighter II-brillene, -brillene og -klærne

HQ

Capcom har gått sammen med folkene hos Melonoptics om en ny kolle ksjon med klær og bekledning basert på Street Fighter II. Serien er hovedsakelig rettet mot briller, det være seg solbriller, snøbriller og sykkelbriller, men det er også muligheter for å få tak i T-skjorter, hansker, sokker og mer basert på det berømte videospillet.

Snøbrillene kommer i to varianter oppkalt etter Street Fighter -figurer. Du kan få en Akira-modell eller en Jackson-modell, og de to modellene kommer begge i lignende design, enten med Ryu-grafikk, grafikk for spillervalgskjermen eller grafikk med spillikoner. Disse designene gjenspeiles på sykkelbrillemodellen som er kjent som Diablo, og på samme måte for brillene som kommer i tre typer; solbriller kjent som Kingpin med en Ryu-stil, spillbriller kjent som Arcade som har spillervalgskjermstiler, og livsstilssolbriller også kjent som Arcade og med spillervalgskjermstilene også.

Som i resten av samarbeidet kan du få skjorter med Ryu, Guile, Chun Li, Ken og flere, samt noen fantastiske fingerløse hansker med "Double K.O." prydet på dem.

Kommer du til å legge til noe av dette Street Fighter II utstyret i garderoben din?

