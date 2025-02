Kanaliser Blackwatchs beste med disse Overwatch 2 Reaper-brillene

HQ

Hvem er den kuleste Overwatch 2 karakteren? Cassidy? Ashe? Hanzo? Feil. Reaper. Og dette bevises ytterligere av det siste samarbeidet mellom Blizzard og brilleprodusenten Gunnar.

De to har gått sammen om å lage et sett med briller med Reaper som tema, og disse er et matt svart tilbehør laget av et presist konstruert materiale som er formet til en innfatning i militær stil. Brillene har en Reaper -logo ripet inn i siden og Overwatch -merkevarebygging andre steder også, og som det er tilfellet med mange av Gunnars produkter, er de designet for å kunne bekjempe blått lys, ultrafiolett lys og også redusere digital belastning på øynene.

Gunnar forklarer: "De er godt innpakket for full dekning og prydet med Reapers ikoniske logo, og du vil umiddelbart føle deg forberedt på den digitale slagmarken. Hengsler med flere tønner gir en behagelig passform, mens Gunnars avanserte linseteknologi ødelegger digital belastning på øynene, enten det gjelder videosamtaler eller episke drapsscener i favorittskytespillet ditt."

Du kan også få brillene med styrkeglass og til og med polariserte solbrilleglass, noe som betyr at du kan bruke dem når og hvor du vil. De leveres med et praktisk etui og en rengjøringsklut, og du kan sikre deg et par i dag for $ 69.

