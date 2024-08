Kanaliser den kappekledde korsfareren med Batman-inspirerte Crocs

HQ

Det er mange rare og fantastiske Crocs -varianter tilgjengelig å plukke opp og kjøpe, det være seg Lightning McQueen -modeller, Shrek-inspirerte alternativer og så mye mer. Nå er det kommet et Batman-tilbud som er basert på Batmobilen fra Michael Keaton-filmen fra 1989.

Skoen som brukes er Crocs Classic Clog, og den har blitt tilpasset og stylet for å ha forskjellige nikk til det ikoniske kjøretøyet. Dette inkluderer et svart fargevalg, gule aksenter, en gjennomsiktig frontrute, de berømte utvidede vingene og til og med hjul innebygd i sidene og fronten. Selvfølgelig kommer den også med en Jibbitz som ligner Batman.

Haken er at siden disse Crocs ble lagt ut for salg i går, har de allerede blitt utsolgt, noe som betyr at du kanskje aldri får tak i et par. Uansett, ta en titt på det fantastiske designet nedenfor.

Takk, Complex.