Kanariøyene er satt på listen over steder som er forbudt å reise til i 2026

Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria og Lanzarote har blitt plassert på Fodor 's Travel "No List" for 2026, noe som i praksis betyr at de populære spanske feriedestinasjonene er forbudt område.

Guiden begrunner beslutningen med økende besøkstall, miljøbelastninger, press på boligmarkedet og overbelastet infrastruktur, og påpeker at turismen bidrar til mer enn en tredjedel av Kanariøyenes BNP og sysselsetter rundt 40 % av befolkningen, men at den likevel skaper betydelige lokale utfordringer.

I 2025 hadde øyene 7,8 millioner besøkende, og over 27 millioner flyplasspassasjerer ble behandlet i første halvår, en økning på fem prosent fra de foregående årene. Fodor's understreker at "Nei-listen" ikke er en oppfordring til boikott, men en dytt for å gi overturistede destinasjoner en pustepause og samtidig bevare sårbare økosystemer og lokalsamfunn.

Publikasjonen inkluderte også destinasjoner som Antarktis, Glacier National Park i USA, Isola Sacra i Italia, Jungfrau-regionen i Sveits, Mexico by, Mombasa i Kenya og Montmartre i Paris på 2026-listen, og advarer reisende om at de oppførte stedene står overfor pågående bærekraftsutfordringer til tross for sin appell.

