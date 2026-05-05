Kanariøyenes regjering forsøker å forhindre at skipet der hantavirusutbruddet startet, legger til kai på Kanariøyene

Cruiseskipet der et hantavirusutbrudd brøt ut og førte til tre dødsfall og fire syke, med mistenkt eller bekreftet sykdom forårsaket av dette viruset, kan bli sendt til Kanariøyene. Dødsraten for dette viruset er svært høy, 40 % i tilfeller med lungesyndromer, som starter med influensalignende symptomer, og det finnes ingen kjent kur eller behandling.

Verdens helseorganisasjon bekreftet at sykdommen brøt ut mellom 6. og 28. april 2026. Det antas at utbruddet oppsto da to passasjerer hadde vært på en reise til Sør-Amerika før de gikk om bord på cruiset, selv om "omfanget av kontakten passasjerene hadde med det lokale dyrelivet under reisen eller før de gikk om bord, er ukjent". Viruset kommer fra gnagere, og infeksjoner skjer når viruset blir luftbåret fra gnagerurin, ekskrementer eller spytt.

Etter at WHO tirsdag kunngjorde at det nederlandske skipet, med rundt 150 personer om bord og som hadde tenkt å avslutte turen på Kapp Verde, skulle legge til kai på Kanariøyene, krangler spanske og lokale kanariske myndigheter og prøver å hindre båten i å ankomme deres kyster, og det forventes at en avgjørelse vil bli tatt etter at WHOs tjenestemenn har undersøkt båten.

Ifølge El País er smitte fra person til person svært sjelden, og det ble bare funnet én av de 24 virusstammene som er registrert hos mennesker, det såkalte Andes-viruset, som ble påvist i 1996 i Argentina og er utbredt i enkelte områder av landet.