Kansas City Chiefs kunngjør at de flytter fra Kansas City, Missouri til Kansas City, Kansas

NFL-kraftverket Kansas City Chiefs har kunngjort at de vil forlate sin nåværende stadion i Kansas City, Missouri, og vil flytte til en annen stadion i ... Kansas City, Kansas.

Kansas City er et uvanlig tilfelle av et konsolidert byfylke, med halvparten av byen i delstaten Missouri og den andre halvparten i delstaten Kansas. Byen ligger ved sammenløpet av to elver, Kansas og Missouri.

Kansas City Chiefs, som er en viktig del av byen, har spilt siden 1963 på Arrowhead Stadium i Kansas City, Missouri. Men fra og med sesongen 2031 vil de flytte til et nytt stadion, som ligger bare 20 minutter vestover, men inne i Kansas City, Kansas. Det blir et "stadion i verdensklasse som vil komme hele regionen til gode, og som vil løfte Kansas City ytterligere i landets og verdens øyne", som Chiefs' styreformann Clark Hunt uttrykker det.

Kansas City Chiefs, laget der Patrick Mahomes og Travis Kelce har dominert Super Bowl de siste seks årene, ble tidlig eliminert fra sluttspillet: De er matematisk sett ikke i stand til å kvalifisere seg for ettersesongen i år.