Kansas City Chiefs og Patrick Mahomes står i fare for å gå glipp av NFL-sluttspillet etter nederlag mot Dallas Cowboys

HQ

Kansas City Chiefs, som har vunnet tre Super Bowl i løpet av de siste seks årene, inkludert 2023, 2024, samt andreplassen i 2025 (der de tapte 40-22 for Philadelphia Eagles), kan ikke engang komme seg til sluttspillet i år, etter at Dallas Cowboys beseiret dem 31-28 i Arlington, Texas.

Kampen mellom NFLs beste pasningsangrep, Dak Prescott for Dallas og Patrick Mahomes for Kansas City, gikk i Prescotts favør, som har hjulpet Dallas Cowboys med å slå de regjerende mesterne Philadelphia Eagles. To seire på rad mot Super Bowl-lag.

Verst for Mahomes og Chiefs, som har nådd fem av de seks siste Super Bowl-finalene, er at de er 6-6 denne sesongen og står i reell fare for å falle for å komme til sluttspill for første gang siden 2014.