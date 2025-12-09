Kansas City Chiefs-treneren tar ansvar for nederlaget som gjør at de ikke får spille etter sesongen

HQ

Kansas City Chiefs (6-7) tapte igjen mandag mot Houston Texans, 10-20, og er på randen av å ikke klare å kvalifisere seg til sluttspillet for første gang siden Patrick Mahomes ble lagets quarterback i 2018. Det vil også være den første sesongen med Chiefs utenfor sluttspillet siden 2015.

Chiefs' sjanser til å nå sluttspillet er nesten umulige, noe som setter en stopper for en dominerende æra der de vant tre Super Bowls (2019, 2022 og 2023) og var finalist i 2021 og 2024. De kvalifiserer seg bare hvis de vinner de fire siste gjenværende kampene i den ordinære sesongen mot Los Angeles Chargers, Tennessee Titans, Denver Broncos og Las Vegas Raiders, og håper at Chargers og Indianapolis Colts også går glipp av noen poeng på veien.

Chiefs-trener Andy Reid sa at han tok "fullt ansvar" og at han hadde gjort en tabbe da han valgte å gå for det på fjerde down med angrepet innenfor sin egen 40-yardlinje, på et tidspunkt da det sto 10-10 og det var 10:18 igjen av kampen.

"Jeg satte gutta, offensivt, i en vanskelig posisjon med fjerde down. Jeg prøvde å være aggressiv. Jeg tar fullt ansvar for det. Jeg trodde vi kunne få den. Det er viktig at du utnytter mulighetene. I ettertid ser jeg at det var feil. Jeg rotet det til", sa han (via ESPN).

Det var også et nytt lavmål for Patrick Mahomes: bare 42,4 % completion rate, null touchdowns og tre interceptions. Ifølge TalkSport er det første gang en quarterback for Kansas City Chiefs avslutter en kamp med null touchdowns og tre interceptions siden 2011, med Tyler Palko.

Den ordinære NFL-sesongen avsluttes 4. januar, med sluttspill mellom 10.-26. januar, og Super Bowl 9. februar.