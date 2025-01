Kansas står overfor det største tuberkuloseutbruddet i USAs historie

HQ

Kansas er nå hjemsted for det største tuberkuloseutbruddet som noen gang er registrert i USA. Den 17. januar utstedte offentlige helsemyndigheter en rapport om 66 aktive tilfeller og 79 latente infeksjoner i Kansas City-området, først og fremst i Wyandotte County. Utbruddet, som har pågått siden minst 2021, ble sporet tilbake til innbyggere i Kansas som besøkte Mikronesiaføderasjonen. Den pågående krisen har overveldet den lokale helseavdelingen, som allerede er tynnslitt på grunn av covid-19-pandemien. Nå som Trump-administrasjonen har stanset offentlige meldinger fra helsemyndighetene, er det uklart hvordan denne viktige informasjonen vil bli kommunisert fremover. Ifølge Centers for Disease Control er dette utbruddet en sterk påminnelse om at tuberkulose ikke hører fortiden til.

Bør myndighetene gripe inn for å gi mer støtte til Kansas?

