Kansellert D&D RPG-spilloverflater på nettet

HQ

I 2021 kunngjorde utvikleren Hidden Path Entertainment at de jobbet med et RPG-spill i en åpen verden i Dungeons & Dragons-universet. I 2023 ble det rapportert at Wizards of the Coast kansellerte fem videospill, og et år senere bekreftet Hidden Path at spillet var kansellert.

Som oppdaget av MP1st, har et nytt lys siden skinnet på spillet takket være nylig utgitt utviklingsmateriale, inkludert nytt spill. Spillet - Project Dante - viser tredjepersonsspill, med helten som får selskap av to ledsagerfigurer. Det er også noen konseptkunst som ble lagt ut på Imgur.

Både nærkamp og avstandskamp ble vist, og selv om det er klart at dette var i et veldig, veldig tidlig utviklingsstadium, vil det være noen RPG-fans som vil sørge over tapet. Hidden Path bekreftet at mangel på finansiering førte til at prosjektet ble kansellert, og at 44 ansatte ble permittert i studioet.