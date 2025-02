Kanye West har blitt droppet og saksøkt av talentbyrået sitt

HQ

Nylig rapporterte vi om nyheten om at Kanye West hadde blitt utestengt fra X etter en nylig aktivitet på den sosiale medieplattformen som inkluderte utallige antisemittiske kommentarer og uttalelser, publisering av pornografiske videoer og til og med høylytte utrop som "I'm a Nazi... Jeg elsker Hitler" av alle ting. Denne sjokkerende aktiviteten har nå ført til at musikeren har blitt droppet av talentbyrået sitt og til og med saksøkt av dem.

Dette bekreftes av The Guardian, som skriver at talentbyrået 33 & West har droppet West fra sine rekker, og representanten Daniel McCartney legger til "med umiddelbar virkning ... på grunn av hans skadelige og hatefulle bemerkninger som verken jeg eller 33 & West kan stå for".

Dette kommer også etter at West har opprørt mange av sine kommersielle partnere, inkludert Shopify, etter at han la til en rekke produkter i butikken sin, som til og med inkluderte en T-skjorte med hakekors og navnet "HH-01", noe som mange antar er koden som refererer til "Heil Hitler".

Kanye West eller hans representanter har ennå ikke kommentert søksmålet eller tiltakene som er iverksatt mot ham, men dette kommer også etter at enda en person har tatt skritt for å dømme musikeren denne uken, med en anonym kvinne som tidligere jobbet for West som har saksøkt ham i Los Angeles med påstander om urettmessig oppsigelse og religiøs og kjønnsdiskriminering.

