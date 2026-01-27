Kanye West kommer med en detaljert unnskyldning for antisemittiske uttalelser

HQ

Rapperen og artisten Ye, som tidligere het Kanye West, har kommet med en lang og detaljert unnskyldning til de menneskene han har såret de siste årene. Ye snakket om sin kamp med BPD, samt langvarige psykiske skader han pådro seg i en bilulykke tidlig på 2000-tallet, noe som førte til at kjeven hans ble koblet sammen.

I et åpent brev, betalt av Yeezy og innhentet av Kurrco, skrev Ye at etter å ha mistet kontakten med virkeligheten, søkte han etter destruktive symboler for å få oppmerksomhet. "Jeg graviterte mot det mest destruktive symbolet jeg kunne finne, hakekorset, og solgte til og med T-skjorter med det. Et av de vanskelige aspektene ved å ha bipolar type 1 er de frakoblede øyeblikkene - mange av dem kan jeg fortsatt ikke huske - som førte til dårlig dømmekraft og hensynsløs oppførsel som ofte føles som en ut-av-kroppen-opplevelse", skrev han. "Jeg angrer på og er dypt ydmyket over handlingene mine i den tilstanden, og er forpliktet til ansvarlighet, behandling og meningsfull endring. Det unnskylder imidlertid ikke det jeg gjorde. Jeg er ikke nazist eller antisemitt. Jeg elsker det jødiske folk."

Ye fortsatte med å takke det svarte samfunnet og Reddit av alle steder som viktige støttespillere for å holde ham på jorda gjennom den siste tiden. Selve unnskyldningen er lang, og vi vil ikke legge den ut i sin helhet her, selv om kommentarer på innlegget har kjørt det gjennom en AI-sjekker og funnet ut at det er skrevet utelukkende av menneskehender.

Dette er en annonse:

Om dette vil være nok til å gjenopprette Ye's forhold til den bredere underholdningsindustrien, er uvisst. I fjor ga han tross alt ut sangen "HH", som konsekvent inneholdt uttrykket "heil Hitler".