Kanye West kunngjør to konsertdatoer i Russland

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Hvis du trodde Kanye West ikke kunne bli en mer kontroversiell figur, har den amerikanske rapperen nå bestemt seg for at tiden er moden for et par konserter i Russland. Det ble nylig bekreftet at West har satt av to datoer i oktober for å opptre i St. Petersburg, med Gazprom Arena som vertsarena i byen, som har plass til hele 70 000 fans.

Ifølge BBC News ble billettene til begge konsertene utsolgt nesten umiddelbart, og prisene lå mellom 9 000 og 160 000 rubler (omtrent 78–1 394 pund). Dette er helt klart en del av Wests forsøk på å komme seg etter en problematisk sommer der flere planlagte konserter i Europa ble avlyst på grunn av Wests nåværende posisjon i samfunnet. Noen av de planlagte konsertene inkluderte Italia og den avlyste Wireless Festival i Storbritannia, men det ble også avlyst konserter i Frankrike, Polen og Tsjekkia – alt dette mens West også ble angrepet av en tyrkisk politiker på grunn av sine nylige uttalelser.

Når vi snakker om disse nylige uttalelsene, har West tidligere vært kjent for å komme med alle slags pronazistiske og antisemittiske uttalelser, noe han for det meste har beklaget og skyldt på en hjerneskade og bipolar lidelse. Unnskyldningene har ikke gjort mye for å gjenopprette rapperens omdømme ennå, etter flere år med denne smakløse oppførselen.

Når det gjelder Russland, vil West være det mest profilerte navnet som opptrer i landet siden krigen med Ukraina startet, ettersom det i stor grad har vært mindre kjente stjerner som har besøkt landet på turné, ikke minst Akon, Lil Pump, Tyga og til og med Jason Derulo fra i fjor.