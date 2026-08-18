Kanye West kunngjør to konsertdatoer i Russland
Den kontroversielle rapperen blir den største vestlige stjernen som har opptrådt i landet siden krigen i Ukraina brøt ut.
Hvis du trodde Kanye West ikke kunne bli en mer kontroversiell figur, har den amerikanske rapperen nå bestemt seg for at tiden er moden for et par konserter i Russland. Det ble nylig bekreftet at West har satt av to datoer i oktober for å opptre i St. Petersburg, med Gazprom Arena som vertsarena i byen, som har plass til hele 70 000 fans.
Ifølge BBC News ble billettene til begge konsertene utsolgt nesten umiddelbart, og prisene lå mellom 9 000 og 160 000 rubler (omtrent 78–1 394 pund). Dette er helt klart en del av Wests forsøk på å komme seg etter en problematisk sommer der flere planlagte konserter i Europa ble avlyst på grunn av Wests nåværende posisjon i samfunnet. Noen av de planlagte konsertene inkluderte Italia og den avlyste Wireless Festival i Storbritannia, men det ble også avlyst konserter i Frankrike, Polen og Tsjekkia – alt dette mens West også ble angrepet av en tyrkisk politiker på grunn av sine nylige uttalelser.
Når vi snakker om disse nylige uttalelsene, har West tidligere vært kjent for å komme med alle slags pronazistiske og antisemittiske uttalelser, noe han for det meste har beklaget og skyldt på en hjerneskade og bipolar lidelse. Unnskyldningene har ikke gjort mye for å gjenopprette rapperens omdømme ennå, etter flere år med denne smakløse oppførselen.
Når det gjelder Russland, vil West være det mest profilerte navnet som opptrer i landet siden krigen med Ukraina startet, ettersom det i stor grad har vært mindre kjente stjerner som har besøkt landet på turné, ikke minst Akon, Lil Pump, Tyga og til og med Jason Derulo fra i fjor.