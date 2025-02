Kanye Wests X-konto har blitt deaktivert etter en helg med antisemittiske og upassende innlegg

HQ

Hvis du fortsatt har en X-konto, vil du sannsynligvis være godt kjent med hva Kanye West har drevet med de siste dagene. Rapperen brukte sin tilstedeværelse på den sosiale medieplattformen til å poste en hel rekke antisemittiske kommentarer og også til å dele en samling pornografiske videoer. Rapperen postet rutinemessig at han "elsket Hitler" og "Jeg er nazist", og dette var før utallige pornovideoer gjorde sin ankomst, som West forklarte før han postet med formuleringer som inkluderte "Jeg elsker porno". De absurde handlingene har fått mange til å uttrykke sin bekymring for hvordan X modereres, inkludert David Schwimmer, som direkte utfordret Elon Musk og ba om at West skulle utestenges.

Og det er tydelig at noe har blitt gjort, enten av X-moderatorer eller av West selv, ettersom rapperens konto nå er blitt deaktivert. Nå står det bare at "Denne kontoen eksisterer ikke", noe som uten tvil er et friskt pust for mange.

Hvis du ikke har fulgt med på Wests opprørende kommentarer i løpet av helgen, kan Variety til og med fortelle at han i løpet av innleggsrunden brukte tid og krefter på å forsvare den anklagede sexselgeren Sean "Diddy" Combs, og hevdet at han hadde kontroll over kona hans, Bianca Censori, en person som rutinemessig viser seg offentlig nesten uten klær, noe vi nylig var vitne til under Grammy-gallaen.

Det har foreløpig ikke kommet noen uttalelse fra West eller hans representanter i forbindelse med denne situasjonen.

