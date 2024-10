Kaos har allerede blitt kansellert av Netflix

HQ

Netflix kan være veldig blodtørste med hvordan de nærmer seg innholdstilbudet sitt. Det har blitt litt av en gag å ikke gidde å se en serie på strømmetjenesten før den offisielt er avsluttet som planlagt, ettersom Netflix ofte ikke viser noen anger når det gjelder å kutte i fettet og legge ned prosjekter de ikke anser som en suksess. Den siste som opplever dette er Jeff Goldblum-komedien Kaos.

Til tross for at den bare debuterte på Netflix helt i slutten av august, har Kaos allerede blitt kansellert av streameren. Dette har blitt bekreftet av Variety, som også har et utdrag av et nå slettet Instagram-innlegg fra rollebesetningsmedlem Aurora Perrineau, som sier :

"Alle var strålende og unike seg selv. Hver eneste opptreden overrasket og begeistret meg. Jeg kan ikke tro at jeg fikk gjøre dette med dere alle. Vi skapte noe rart, mørkt, morsomt, vanvittig og helt tragisk - noe helt og holdent menneskelig. DETTE er en følelse jeg har tenkt å ta med meg videre.

"Takk for at jeg fikk være din Riddy. Jeg har hatt det kjempegøy."

Til tross for middels gode anmeldelser, debuterte Kaos faktisk med ganske mange visninger, med fire uker på strømmetjenestens topp 10-lister og en toppnotering på tredjeplass i løpet av sin andre uke. Dette var tydeligvis ikke godt nok for Netflix, ettersom Kaos har møtt sitt endelikt.