Kaos i det serbiske parlamentet da opposisjonsrepresentanter kaster røykgranater og tåregass

Tirsdag ble det serbiske parlamentet forvandlet til en kaotisk scene da opposisjonens lovgivere kastet røykgranater og tåregass i protest mot regjeringens politikk, særlig håndteringen av ettervirkningene av en dødelig kollaps på en togstasjon som etterlot 15 døde for fire måneder siden (via Reuters).

Den dramatiske opprørshandlingen kom under vårens første parlamentsmøte, der regjeringskoalisjonen, ledet av Det serbiske progressive partiet, gikk videre med sin lovgivende agenda. Stemningen ble raskt ustabil da enkelte opposisjonsmedlemmer gikk til angrep på parlamentsformannen, noe som førte til håndgemeng med sikkerhetsstyrkene.

Til tross for urolighetene bekreftet parlamentsformann Ana Brnabic at parlamentsarbeidet ville fortsette, selv om to lovgivere ble skadet, hvorav én kritisk. Sesjonen skulle egentlig diskutere en lov om økt finansiering av universitetene og statsminister Milos Vucevics avgang, men disse tiltakene bidro bare til å oppildne opposisjonen ytterligere.