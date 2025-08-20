Kaos på flyplassen i Milano: Hammer-svingende passasjer starter brann og knuser skjermer

HQ

Siste nytt om Italia . En stor italiensk flyplass sto overfor en anspent situasjon da en passasjer satte fyr på et innsjekkingsområde og angrep digitale skjermer, noe som førte til en delvis evakuering av terminal 1 på Malpensa lufthavn i Milano.

Nødetatene fikk raskt kontroll over brannen, og personen ble pågrepet uten at det ble rapportert om personskader. Videoer som sirkulerer på nettet viser røyk som fyller rommet mens reisende flykter, mens andre griper inn for å stoppe mannen.

Myndighetene advarte om mulige forsinkelser og forstyrrelser i flytrafikken ved det travle knutepunktet, som er populært blant internasjonale turister. Motivene bak angrepet er fortsatt uklare, men flyplassmyndighetene forsikret at flytrafikken stort sett var upåvirket.