Kaos vil være til stede i en eller annen form» i Total War: Warhammer 40,000

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Menneskeheten har mange fiender i den dystre og mørke fremtiden i det 41. årtusen. Fra et kollektivt bevissthet av skremmende insekter som bare vil spise alt de kan, til romalver som er altfor ivrige etter å flå huden din og bruke den som en ny kjole, virker det som om nesten alt i galaksen er ute etter å drepe oss. Men bare den mørke, farlige kraften Kaos har rett til å kalle seg menneskehetens erkefiende.

Fans av Warhammer 40 000 kan ha blitt litt forvirret over å se at Kaos ikke var en av de fire hovedfraksjonene i Total War: Warhammer 40,000 da spillet ble avslørt. Men som Dave Petry, produktansvarlig for kampdelen hos Creative Assembly, fortalte Gamereactor under et intervju på Gamescom, vil de mørke gudene være til stede.

«Jeg skal si det rett ut, for folk snakker alltid om Kaos, fordi Kaos er til stede hele tiden, ikke sant?» sa han. «Det er alltid noe, og Kaos kommer til å være til stede i en eller annen form i spillet, ikke sant? De kommer ikke til å være fraværende. Vi får se dem snart.»

Petry ønsket tydeligvis ikke å røpe for mye, men vi kan forestille oss at Kaos vil spille en større rolle i fortellingen i spillets kampanjer. I likhet med Total War: Warhammer II og III vil du ikke bare farge kartet i din egen farge i Total War: Warhammer 40,000. Det er et historisk mål å fullføre, og det kan godt hende at hver av fraksjonene våre får sine egne kamper mot Kaos, som er den store skurken i Warhammer 40 000-universet.

For å høre mer om kampanjen, slagene og annet i « Total War: Warhammer 40,000, sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor: