Kapp Verde kvalifiserer seg til VM for første gang, som det nest minste landet noensinne

VM-kvalifiseringen for afrikanske nasjoner (CAF) avsluttes i dag, og gruppe D er allerede avgjort. Med 23 poeng fordelt på sju seire, to uavgjorte og ett tap har Kapp Verde sikret seg VM-kvalifisering for første gang via direkteplassering som gruppeleder, og går dermed forbi Kamerun, som er det afrikanske laget som har kvalifisert seg til VM flest ganger, åtte ganger, og det eneste som har slått Brasil i en offisiell kamp i Confederations Cup 2003 og VM 2022.

Blue Sharks, som landslaget deres kalles, slo Eswatini 3-0 på mandag, og tvang dermed Kamerun til playoff. Dailon Rocha Livramento, Willy Semedo og Stopira scoret de tre målene som sikret topplasseringen, men den viktigste seieren var 1-0 mot Kamerun i september i fjor, også det med et mål av Livramento, spissen på det portugisiske laget Casa Pia.

Kapp Verde, med bare 525 000 innbyggere fordelt på ti øyer, ble uavhengig fra Portugal i 1975. Landet er det nest minste i innbyggertall som noensinne har kvalifisert seg til et verdensmesterskap, etter at Island kvalifiserte seg til VM i 2018, og det minste i størrelse, med sine 4033 km2. Sammen med Jordan og Usbekistan er de andre landene som skal spille VM for første gang i 2026.

Med 48 lag i stedet for de vanlige 32 har FIFA reservert ni plasser til afrikanske nasjoner i stedet for de vanlige fem, noe som har bidratt til at flere nasjoner har fått delta i den prestisjetunge turneringen, men det gjorde ikke prestasjonen og festen som fant sted senere på Estádio Nacional de Cabo Verde i Praia, hovedstaden i Kapp Verde, mindre verdt.