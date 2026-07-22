Kapp Verdes helt Vozinha er med i FIFAs beste ellever fra VM, sammen med tre verdensmestere fra Spania

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FIFA har offentliggjort den offisielle «Best XI» fra VM, de beste spillerne valgt (av fansen) for hver posisjon etter at turneringen var avsluttet. Spania, verdensmestrene, har tre spillere på laget, og Argentina, som ble nummer to, har to.

Det som overrasket noen, er at Frankrike, som endte på fjerdeplass etter et spennende 6–4-tap mot England i kampen om tredjeplassen, også har tre spillere, mens England bare har én (og det er ikke Harry Kane). Norge er derimot representert med Erling Haaland.

Og den største overraskelsen er målvakten: ikke Unai Simón, som ble tildelt prisen for beste målvakt, men Vozinha, den 40 år gamle kapverdiske målvakten som ble en stjerne over natten, som holdt nullen mot Spania og gjorde åtte redninger mot Argentina i et spennende 3–2-tap i ekstraomgangene, og dermed automatisk ble kampens helt til tross for tapet.

FIFAs VM-lag 2026:



Lionel Messi (Argentina)



Erling Haaland (Norge)



Kylian Mbappé (Frankrike)



Jude Bellingham (England)



Rodri (Spania)



Michael Olise (Frankrike)



Marc Cucurella (Spania)



Dayot Upamecano (Frankrike)



Lisandro Martínez (Argentina)



Pedro Porro (Spania)



Vozinha (Kapp Verde)



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