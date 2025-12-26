Kappløpet mellom Nord- og Sør-Korea om atomubåter intensiveres

HQ

Nord-Korea har avduket en 8 700 tonn tung atomdrevet ubåt, noe som markerer et viktig skritt i landets militære ekspansjon.

Kim Jong Un sa at fartøyet er designet for å styrke forsvaret mot "negative sikkerhetstrusler", og han kritiserte Sør-Koreas atomubåtprogram som en "offensiv handling som må bekjempes".

Dette er første gang Pyongyang har avslørt tonnasjen og skroget til en atomubåt siden de kunngjorde sine ambisjoner i 2021. For bilder kan du sjekke ut videoen nedenfor.

I mellomtiden er Sør-Korea i ferd med å akselerere sitt eget atomubåtprogram, med USAs godkjennelse, inkludert forsøk på å skaffe seg atombrensel til militær bruk.

Fra offisielt hold understrekes det at atomdrevne ubåter gir større utholdenhet og fart under vann sammenlignet med konvensjonelle dieselubåter, noe som gjør det mulig for Seoul å reagere mer effektivt på nordkoreanske trusler og å utvide sin strategiske rekkevidde i regionen.

USA forventer også at disse ubåtene skal spille en rolle i kampen mot Kinas voksende sjømakt. Den offentlige opinionen i Sør-Korea viser sterk støtte til kjernefysisk avskrekking, selv om det medfører internasjonale sanksjoner eller redusert bruk av amerikanske tropper.