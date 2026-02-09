Kara møter Krypto i Supergirls Super Bowl-reklame

HQ

Etter Superman og Peacemakers andre sesong sommeren 2025, har vi måttet vente en god stund på det neste prosjektet som skal pryde det nylig rebootede DC-universet. Vi må også vente i rundt fire måneder til, for på grunn av endringer i tidsplanen er det ikke før i slutten av juni, når Supergirl kommer, at DCU vil fortsette å ekspandere.

Som forventet for en film med så store ambisjoner, fikk filmen likevel en ny trailer på Super Bowl i natt, der Milly Alcocks hovedrolleinnehaver Kara Zor-El (Supergirl) ble fremhevet, med særlig fokus på den delen av filmen som foregår på Krypton før det blir ødelagt, og der hun først møter den rufsete lille valpen som vi alle kjenner som superhunden Krypto.

Denne traileren inneholdt også mye ekstra action, men hvis du har sett den offisielle traileren for Supergirl, er det mye som er kjent i dette siste glimtet, selv om det merkbare fraværet av Jason Momoas Lobo er annerledes.

Se traileren nedenfor for en ny smakebit av Supergirl, før filmen har kinopremiere 26. juni.

