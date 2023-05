Karakterplakater viser frem Transformers: Rise of the Beasts' Autobot-helter

HQ

Neste måned ser ut til å bli en ganske stor måned for filmfans. Ikke bare har vi Spider-Man: Across the Spider-Verse å se frem til, men The Flash vil debutere, i likhet med Extraction 2 på Netflix, omtrent samtidig som Transformers: Rise of the Beasts kommer. Du vil med andre ord sannsynligvis ta noen turer innom kinoen fremover om du er glad i filmer.

Men når vi snakker om sistnevnte der, her Paramount nå gitt ut massevis av karakterplakater for den kommende Transformers filmen, og disse gir oss en bedre titt på Autobot-heltene som vil kjempe mot Decepticon-trusselen i filmen.

Her ser vi Optimus Prime, Optimus Primal, Mirage, Arcee, Wheeljack, og selvfølgelig Bumblebee, både i deres stående former og i deres kjøretøyformer. Hvis trailerne ikke har fått deg begeistret for denne filmen, kan disse plakatene kanskje gjøre susen.

Transformers: Rise of the Beasts har premiere på kino 9. juni.