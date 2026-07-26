Karakterutviklere blir overvurdert, og det er på tide at vi innrømmer det

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Karakterverktøy. Måten vi bringer oss selv, eller de fantasifulle versjonene av hva vi gjerne vil være, eller det styggeste vi kan forestille oss, inn i spillverdenene våre. De har eksistert i flere tiår, og blir ofte sett på som en flott måte å tilføre et nivå av uttrykk og unikhet til spillet du spiller. I dag er jeg her for å fortelle dere at denne elskede funksjonen, som ofte anses som en integrert del av RPG-er, MMO-er og lignende, er overvurdert. Ikke bare det, men i minst nitti prosent av tilfellene mener jeg det er best å følge en karakter som er skapt helt og holdent av utviklerne.

Rent utseendemessig ser jeg ikke noe stort problem med en karakterverktøy. Vil du bruke timer på å få Shepard-figuren din til å se annerledes ut enn de ikoniske mannlige og kvinnelige Shepard-figurene på omslaget? Sett i gang. Men jeg vil mye heller ha en forhåndsdefinert karakter, som jeg kanskje kan endre hår og antrekk på, enn noen som bare er et blankt lerret, uten noen narrativ forankring i verden rundt seg utover det hovedhandlingen legger opp til. Ta for eksempel Baldur’s Gate III. Det spillet har en fenomenal karakterverktøy (du kan til og med endre størrelsen på penisen din hvis du vil), men det skaper også den misforståtte dikotomien mellom spillerskapte og forhåndsdefinerte karakterer når vi ser på den generiske Tav sammenlignet med Dark Urge eller Durge.

Du kunne valgt hvilken som helst av de forhåndsdefinerte «Origins»-karakterene fra Baldur’s Gate III for å illustrere poenget mitt, men med Durge viser det hvordan selv et lite narrativt anker for en karakter gir deg mye mer historisk dybde og lar spilleren fordype seg dypere i verdenen. Tav, den grunnleggende eventyreren, kan være hvem som helst du forestiller deg. De blir hentet fra Baldur’s Gate, får en «tadpole» og blir introdusert for sin sannsynlige fremtidige kone i Shadowheart. Opplegget, bortsett fra noen få linjer med indre monolog, er likt for Durge. Men etter hvert som historien i Baldur's Gate III utvikler seg, ser vi hvor viktig det er å være noen i verden fremfor å være ingen. Når du når historiens høydepunkt i akt 3, har Durge-figuren mange unike mellomsekvenser, dialoger og til og med en hemmelig, endelig forvandling når den personlige historien når sitt klimaks. Tav-klassen får ingenting av dette. Det finnes ingen indre konflikt hos Tav-klassen, og for mange spillere føles det derfor som en underlegen opplevelse. Du kan gi Durge-klassen hvilket utseende du vil, men som karakter er skjebnen deres, når det kommer til stykket, redusert til ett av to alternativer. Dette gjør imidlertid at disse alternativene kan utdypes i stor grad, og gir spilleren en forankring i historien samt karakterer som kjente dem før den begynte. Begge disse tingene bidrar i stor grad til at spilleren kan fordype seg i en verden.

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Problemet med en karakter som er et «blankt ark», er at de er som et fullt utviklet menneske født dagen før hovedhandlingen setter i gang. Det er utrolig vanskelig å skrive en karakter som kan være hvem som helst, men som samtidig har bånd til allerede etablerte fraksjoner eller individer. Cyberpunk 2077 klarer det på en måte ganske bra med Jackie, men han blir ikke lenge, og det er av god grunn. Det kan egentlig ikke finnes en bakgrunnshistorie som føles tilfredsstillende for en helt blank, spillerskapte karakter, siden man da kommer i konflikt med den implisitte friheten spilleren får når de først har skapt sin egen lille spesielle fyr. Selv i Cyberpunk 2077 må CD Projekt Red begrense opprinnelsesalternativene dine til ett av tre, og «Corpo»-bakgrunnen får stadig kritikk for at den ikke føles som om den passer inn i resten av historien (til tross for det spilte jeg «Corpo» og syntes faktisk det var kjempegøy).

Vel, hva med kommandør Shepard?» For meg er Shepard en Durge-lignende karakter. Jada, du kan få dem til å se helt ugjenkjennelige ut i forhold til standardutseendet, men valgene spilleren tar under karakteropprettelsen endrer svært lite på hvem du faktisk blir i historien. Kommandør Shepard er kommandør Shepard, en karakter BioWare har skapt som har en av de få bakgrunnshistoriene som blir nevnt en gang i blant, og som spiller som en klasse som egentlig ikke spiller noen rolle for fortellingen. Du bestemmer riktignok om vedkommende skal være en galaksens helt eller en renegat som vil gjøre hva som helst for å redde sitt eget skinn eller bare se på mens stjernene brenner, men disse valgene handler ikke om at spilleren skaper karakteren, men snarere om å reagere på verden og hendelsene som blir kastet mot deg gjennom historien. Selvfølgelig kan det være «din Shepard» som lar Rachni-dronningen leve, men da er «din Shepard» ikke akkurat unik.

Jeg sier ikke at alle karakterredigeringsverktøy bør fjernes, men når jeg ser kontroversen som surrer rundt Exodus fordi det ikke egentlig lar folk skape sin egen versjon av hovedpersonen Jun (bortsett fra kjønn, frisyrer og noen andre små kosmetiske trekk), føler jeg at det er litt av en overreaksjon. Noen av de beste historiene i spill, og de største karakterene vi ser i dem, er skrevet av et team av talentfulle designere og forfattere. Geralt av Rivia, Henry av Skalitz, Kratos, Arthur Morgan, Aloy, Lara Croft. Jeg kunne fortsette i det uendelige, mens på den andre siden av dette argumentet finnes det svært få hovedpersoner som er skapt utelukkende av spilleren selv – helt blanke lerreter – som etterlater et sterkt inntrykk. Dragon Age: Origins er det beste eksemplet jeg kan komme på, fordi BioWare brukte utallige arbeidstimer på å lage unike innledninger til hovedhistorien, avhengig av kombinasjonen av rase og klasse du valgte i begynnelsen. Det var utrolig gjennomtenkt, men vi har egentlig ikke sett noe lignende siden.

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Er Elden Rings karakterverktøy i det hele tatt verdt det når halvparten av oss kler oss i rustningen til sjefen vi nettopp har slått?

Der jeg ser en fordel med karakterer som starter helt fra bunnen av, er fra et spillperspektiv. Bethesdas Elder Scrolls-spill eller FromSoftwares Dark Souls, Bloodborne og Elden Ring, for eksempel, får dette til på en strålende måte. Spesielt Elden Ring er et så monumentalt spill i omfang at det ville føles som bortkastet hvis du ikke kunne være ti forskjellige karakterer samtidig, avhengig av hvilken retning du ønsket å utvikle karakteren din i. Men selv om dette nivået av frihet i spillopplevelsen fungerer best sammen med en karakterbygger, er jeg ikke overbevist om at det i det hele tatt gir et bedre spill. Etter min mening er Sekiro: Shadows Die Twice det beste spillet FromSoftware noensinne har laget, og mye av det skyldes det stramme fokuset på kjernesystemet for kamp. Sekiro ville rett og slett ikke fungert hvis du kunne lage en karakter der du løper vekk fra Genichiro og treffer ham med en blå stråle av magisk energi for å feie ham av banen. Når spillerne får fullstendig frihet, i stedet for noen få geniale verktøy, kan de ha en tendens til å ty til «cheese»-strategier og overmaktige (OP) strategier. Det er helt innenfor deres rettigheter, men det betyr ikke nødvendigvis at friheten er bedre.

Ideen om et blankt lerret, om at din egen skapelse kan påvirke en spillverden, er fengende. Det er noe som gjør opplevelsen unik, og gir deg en følelse av eierskap over timene du har brukt på en måte som spill med forhåndsdefinerte karakterer ikke gjør. Jeg vil imidlertid hevde at spill ikke bare er ment å være en opplevelse du føler at du har hatt. Hvor kult er det å snakke om slutten på «Red Dead Redemption 2»? Eller slaget om Kaer Morhen i «The Witcher 3: Wild Hunt»? Det er hyggelig når du kan sammenligne historier med venner om de ulike valgene du tok i en historie, men denne artikkelen handler ikke om det. Den handler om karakterer, og jeg er villig til å vedde på at du aldri egentlig har brukt mer enn noen få ord på å beskrive en fyr du har laget i et spill, bortsett fra å si at han var skikkelig stygg eller så ut som en karakter fra en film. Som en som har brukt timevis på å lage karakterer i en rekke spill, har jeg ikke noe imot karakterverktøy, men jeg tror vi legger for stor vekt på hva de faktisk bidrar med i et spill.