Karaoke hjemme blir enda enklere med Apple Music og tvOS 26

HQ

Apple Apple Music har faktisk støttet karaokefunksjoner på programvaren Apple Music en stund nå, slik at brukerne kan se sangtekster i sanntid og til og med tilpasse volumet på vokalen til sangene, slik at brukerne kan synge sammen med bare bakgrunnssporet eller med mindre støyende vokal i stedet. Nå, som en del av WWDC i går, har det blitt avslørt at dette utvides til å støtte tvOS 26.

Den kommende store oppdateringen til Apples TV-programvare vil gjøre det mulig å støtte karaoke på TV-er. Det vil skje ved å la TV-en fungere som stedet for visning av sangtekster, mens brukerens telefon håndterer oppgavene som mikrofon og kontrollenhet, der du kan fifle med mikrofonreverb og sangvolum.

Apple forklarer: "Syng-sammen-økter når et nytt nivå av moro med tvOS 26, slik at brukerne kan forvandle iPhone til en håndholdt mikrofon for Apple TV og få stemmene sine forsterket når de synger favorittlåtene sine. Få i gang festen med vennene dine, og alle kan delta med sin egen iPhone for å sette sanger i kø eller reagere med emoji på skjermen. Sammen med sangtekster i sanntid og visuelle effekter som lyser opp storskjermen, er Sing in Apple Music mer engasjerende enn noensinne, og med tekstoversettelse og uttale kan brukerne følge med og synge med på et enda større utvalg sanger, selv om de ikke kan språket."

Dette er heller ikke den eneste tvOS-oppdateringen som er planlagt, da vi kan forvente en oppgradert Apple TV+ -app, nye skjermsparere, bedre Facetime og Liquid Glass-støtte.

Dette er en annonse: