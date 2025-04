Kardinaler samles etter pave Frans' bortgang og forbereder seg til begravelse

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Da daggryet brøt frem over Petersplassen tirsdag, samlet kardinalene seg i Vatikanet for å begynne forberedelsene til pave Frans' begravelse og den komplekse overgangen som følger etter en paves død.

Han døde uventet i en alder av 88 år etter et hjerneslag og hjertestans, bare uker etter at han kom tilbake fra sykehuset. Frans' bortgang er kjent for sitt engasjement for de fattige og sine skarpe motsetninger til kirkens tradisjonalister, og etterlater seg en usikker fremtid.

Det forventes at pavens lik vil bli flyttet til Peterskirken i midten av uken, slik at de troende kan vise sin respekt. President Trump og andre statsoverhoder er ventet å delta, og begravelsen tegner til å bli både åndelig og politisk ladet.