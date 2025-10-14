Karen Khachanov leder Almaty Open med tidligere topp 50-spiller som lokal favoritt i Kasakhstan

HQ

Denne uken spilles Almaty Open i Kasakhstans største by. Det var her den 29 år gamle russeren Karen Khachanov vant sin syvende og siste ATP-tittel, som banet vei for en retur til topp 10 i august i fjor, etter å ha vært kvartfinalist i Wimbledon og kommet til finalen i Toronto. I Almaty har Khachanov som mål å vinne en ny tittel i år og avslutte en rekke på tre tapte kamper i New York, Beijing og Shanghai.

Hans potensielt største trussel mot tittelen er imidlertid andreseedede Daniil Medvedev, som nådde semifinalen i Shanghai (slått av Arthur Rinderknech forrige helg). Begge debuterer i morgen, onsdag 15. oktober, i 16-delsfinalen.

Andre seedede spillere er italienerne Flavio Cobolli (3) og Luciano Darderi (4), amerikaneren Alex Michelsen (6) og kanadieren Gabriel Diallo (7). Finalen spilles søndag 19. oktober. Det lokale publikummet vil følge Alexander Shevchenko, verdens nr. 89, tidligere blant de 50 beste, som starter Almaty Open mot Laslo Djere i dag, tirsdag, tidligst kl. 16.00 norsk tid.