Karim Benzema snakker om Mbappé og hans problemer med å score mål i Real Madrid

HQ

Kylian Mbappé kom til Real Madrid i fjor sommer etter mange år med forventninger og utsikter til å bli verdens beste spiller. Den franske spilleren har imidlertid ikke helt tilpasset seg laget. Han har scoret åtte mål på fjorten kamper med Real Madrid, mindre enn det som var forventet av ham, med en spesielt dårlig prestasjon i El Clásico, der han falt offside åtte ganger.

Sammen med Vinícius Júnior er han spydspissen i Real Madrid, men det er et problem: De liker begge å spille i samme posisjon. Og Vini kom først.

Karim Benzema, som spilte i en "falsk nier"-posisjon i mange år i Real Madrid, ble intervjuet i det spanske TV-programmet El Chiringuito, og mener at Mbappé burde spille til venstre, men at man ikke kan plassere ham der.

Benzemas løsning på Kylian Mbappés problem med Real Madrid

"For meg er han ikke en midtstopper. Da han også spilte som nier for Frankrike var han heller ikke god, det er ikke hans posisjon. Men på venstrekanten er det en gutt som er på samme nivå som ham. Det er et problem, jeg tror ikke du kan sette Vinícius til venstre, for hver kamp gjør han en forskjell på venstrekanten."

Han mener at Vini ikke kan flyttes på sin posisjon "fordi han er den beste i verden akkurat nå", så Mbappé "må innse at han nå er en 'nier' og glemme venstresiden". "Han er veldig god til venstre, men nå må han være veldig god i andre posisjoner".

Han råder også Mbappé "til ikke å senke armene", ikke overgi seg og forstå at det å være i Real Madrid ikke er det samme som i Paris Saint-Germain, og at han må lære seg å leve med presset, og at han må score hver kamp, for det er derfor de hentet ham.