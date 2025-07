Karl Urban er virkelig Johnny Cage i Mortal Kombat 2-klipp

HQ

Warner Bros. har varmet opp hype-toget for Mortal Kombat 2 -filmen de siste dagene. Den første traileren har nemlig premiere i morgen, men vi trenger ikke vente til da for å få en smakebit av humoren Karl Urbans versjon av Johnny Cage bringer inn i filmuniverset.

Regissør Simon McQuoid og gjengen har gitt oss en trailer for Johnny Cages Incaged Fury-film i universet, og du kan trygt si at de av dere som elsket Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone og Steven Seagal i sin tid vil kjenne igjen noen av de latterlige tingene som skjer i den. Forvent langt mer blod, vold og ninjaer i morgendagens skikkelige trailer for Mortal Kombat 2.