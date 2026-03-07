Karl Urban ville returnert til rollen som dommer Dredd "uten å nøle"

Karl Urban, stjernen i The Boys, den nye Amazon Prime-filmen The Bluff og den kommende Mortal Kombat 2, er litt av et ikon innen sjangerfiksjon. Han har spilt i Star Trek, Ringenes Herre, Marvel-filmene og selvfølgelig som den eneste ene Judge Dredd i Dredd, og hans meritter er mange.

Men når det gjelder Dredd, er det en rolle som ser ut til å ha en spesiell plass i Urbans hjerte. På spørsmål fra The Playlist om han kunne tenke seg å vende tilbake til rollen, sa Urban "Jeg ville elske å gjenta den rollen uten å nøle. Det ville jeg virkelig."

"Jeg hadde det så gøy med å lage den filmen," fortsatte Urban. "Hvis jeg ikke er en del av den, så er det helt greit for meg. Jeg vil bare se flere Dredd historier."

Som vi skrev om i fjor sommer, er en ny Judge Dredd -film fra regissør Taika Waititi under arbeid. Vi vet ikke så mye om prosjektet ennå, bortsett fra at det kommer, så Urban vil i det minste få oppfylt ønsket om flere Dredd historier.