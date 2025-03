HQ

Karma: The Dark World er det første spillet fra det lille kinesiske studioet Pollard Studio,. Det er ikke lett å se ved første øyekast. Dette er et psykedelisk skrekkeventyr, og det er et av de spillene som er veldig vanskelig å beskrive i tekst.

Karma: The Dark World utspiller seg i en alternativ versjon av det tidligere Øst-Tyskland på midten av 1980-tallet. Samfunnet holdes i et jerngrep av Leviathan Corporation, der de ansatte er under konstant overvåkning og stoffet Bluebottle brukes i stor utstrekning for å øke de ansattes effektivitet.

Du inntar rollen som Daniel McGovern (et svært lite østtysk navn), en såkalt ROAM-agent på Leviathan Corporation. Hans rolle er å oppklare forbrytelser ved å undersøke åsteder, avhøre mistenkte og vitner - med andre ord vanlig detektivarbeid. Men det er en annen del som ikke er helt vanlig: Leviathan Corporation har funnet opp en avhørsmetode der ROAM-agenten kan reise inn i hodet på den som blir avhørt hvis det er vanskelig å få den informasjonen man ønsker - eller generelt bare hvis det anses som nødvendig.

Et såkalt "Dive" inn i den avhørtes sinn er langt fra ufarlig, verken for den avhørte eller for agenten. McGovern opplever dette på nært hold når han etterforsker forskeren Sean Mehndez, som på uforklarlig vis mistet det ene beinet sitt på jobb. Han hevder at det var et monster som tok beinet hans, men han ble nektet erstatning da Leviathan Corporation mente at ulykken var selvforskyldt, og han ble degradert til en vanlig kontorstilling, sammen med en oppfordring om å fortsette å jobbe hardt.

Etter å ha jobbet nesten døgnet rundt for å opprettholde et akseptabelt (for Leviathan Corporation) effektivitetsnivå, går familien hans i oppløsning, og McGovern innser at det er deler av Mehndez' forklaring som ikke helt henger på greip. Det er tydelig at det ligger mye mer bak denne historien enn den offisielle - og det kan være farlig for alle involverte parter.

Karma: The Dark World Det hele starter ganske vanlig, om man kan kalle det det, men som vi alle vet, kan drømmene og minnene våre være ganske trippy og uortodokse, og det er de i hvert fall her. Etter hvert som spillet skrider frem, blir ting merkeligere og merkeligere, og den siste tredjedelen av spillet er nesten som en kunstfilm der det kan være vanskelig å følge med på hva som skjer. Det er imidlertid ganske kult at noen virkelig utforsker mediet, og det er trygt å si at Pollard Studio gjør det her.

Dette ser ikke ut som et vanlig spill på noen måte, og det har den samme trykkede atmosfæren som Observer og Layers of Fear fra polske Bloober Team. Det er ikke direkte skummelt eller skremmende - det er bare merkelige ting som skjer rundt deg, rom som forandrer seg foran øynene dine, og de uforklarlige og ubehagelige situasjonene og historiene gir spillet en intens følelse av at det haster, og en helt spesiell atmosfære.

Isolert sett skjer det ikke så mye i spillet. Du beveger deg rundt i ulike drømmeverdener, som er andre menneskers minner og tanker, mens du utforsker omgivelsene, samler ledetråder og løser både enkle gåter, men også ganske kompliserte gåter som krever at du tenker.

Det er mer som en vandresimulator med innslag av skrekk og gåter, og som sådan fungerer det ganske bra - men det slet også med å holde på oppmerksomheten min over lengre tid, rett og slett fordi det ikke skjer så mye.

Det som virkelig holdt meg hekta, var den virkelig kreative og unike verdenen som Pollard Studio har bygget opp her. Det visuelle er veldig nydelig og til tider ganske rart med mange visuelle effekter og flott design. Ting som belysning, kameravinkler og langsomme kamerapanoreringer brukes klokt, og det gjør at det hele ser veldig minneverdig ut.

Karma: The Dark World Det er kanskje ikke et spill for alle, men hvis du liker spill som Observer og Layers of Fear og spill som prøver å tøye grensene for hvordan spill kan presenteres, er dette verdt en titt. Isolert sett er det et veldig enkelt spill, men som opplevelse er det noe helt unikt som vi ikke ser så ofte.

Pollard Studio er et av mange i strømmen av kinesiske utviklere som ekspanderer her i Vesten - de har ikke laget det beste spillet som har kommet ut av Kina de siste årene, men de har laget et av de mest spesielle, og det er et spennende syn på hva spill kan være.